Het duurt nog een kleine twee maanden totdat Astro Bot verschijnt en in aanloop naar die release voorzag Sony PlayStation Astro’s Playroom laatst al van een update. Deze voegde wat collectables en Trophies toe, wat dient als een manier om de komende release te hypen.

Daar is nu een nieuwe toevoeging bijgekomen, want als je de game opstart krijg je het bericht dat er een nieuwe bot is toegevoegd aan de game. Wel dien je hiervoor het geheime einde van de basisgame te hebben gezien. Met deze update zijn er twee van de vier bots toegevoegd.

Naar verwachting worden eind deze maand en eind augustus de derde en vierde bot toegevoegd. Astro Bot verschijnt op 6 september voor de PlayStation 5 en meer over de game lees je in onze preview.