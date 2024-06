Tijdens de Xbox Games Showcase heeft Blizzard Entertainment bekendgemaakt dat de nieuwste uitbreiding van de inmiddels al bijna 20 jaar oude MMO World of Warcraft op 26 augustus wordt uitgebracht.

The War Within, zoals de nieuwe uitbreiding heet, luidt het begin in van een gloednieuwe trilogie, zo maakte Activision Blizzard eerder dit jaar bekend met de aankondiging van de uitbreiding. Het is het begin van de Wondersoul Saga en zal in de jaren hierna opgevolgd worden door de Midnight- en The Last Titan-uitbreidingen.

World of Warcraft: The War Within is vanaf 26 augustus beschikbaar voor pc. Je kunt de nieuwste trailer hieronder bekijken.