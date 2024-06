Met The Final Shape is er een einde gekomen aan de lange saga van Destiny, maar Bungie is zeker nog niet klaar met de game. De ontwikkelaar heeft nu twee video’s uitgebracht, waarbij de eerste de focus legt op het tiende jaar van Destiny en de ander op de eerste Episode genaamd Echoes.

Op 11 juni, vandaag dus, gaat Echoes van start en dat is de eerste episode van drie, die dit jaar uitgebracht worden. Deze episodes richten zich op de nasleep van de Light & Darkness-saga, wat dus een wat andere aanpak is dan we van de game gewend zijn.

Na Echoes volgt Revenant, een verhaal waarin de Fallen centraal staan met duistere fantasy- en horrorthema’s. Als laatste volgt dan Heresy, dat zich richt op het Hive pantheon en spelers terugbrengt naar een fan-favoriete locatie uit Destiny, de Dreadnaught.

Elke Episode bevat drie Acts van elk ongeveer zes weken lang. Act 2 van Echoes start op 16 juli en Act 3 gaat live op 27 augustus. In elke Act zijn er nieuwe activiteiten en missies beschikbaar, zoals de nieuwe Breach Executable-activiteit. Deze is bedoeld voor drie spelers en wordt in Act 1 van Echoes geïntroduceerd.

Echoes bevat ook nieuwe wapens, nieuwe armor, extra unlocks voor de Seasonal Artifact en de Season Pass, en meer. Na het jaar van The Final Shape gaat Destiny 2 verder en dat met de ontwikkeling van Codename Frontiers. Hier is op dit moment echter nog niets over bekend.