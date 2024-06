Archetype Entertainment laat door middel van een videoserie meer over hun game Exodus weten, die tijdens The Game Awards eind vorig jaar werd aangekondigd. Nu is er weer een nieuwe video verschenen en die focust zich op de planeten in de game. Deze video check je onderaan dit bericht.

Exodus is een sciencefiction actie-RPG, die intense actie belooft, alsmede een intrigerend verhaal. Keuzes die je in de game zal maken zullen volgens de ontwikkelaar grote gevolgen hebben. Of Exodus deze beloftes waarmaakt zal pas op release duidelijk worden, maar helaas weten we nog niet wanneer de game uitkomt.