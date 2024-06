Eind mei kregen Street Fighter 6 spelers Akuma voorgeschoteld als extra personage voor de game. Dat personage was een oude bekende van de franchise, want hij maakte zijn debuut in 1994 in Super Street Fighter II Turbo. Ook nu komt er een oude bekende terug en dat is niemand minder dan M. Bison.

Dit personage verscheen voor het eerst in 1991 in Street Fighter II. Hij is helaas niet gratis en is onderdeel van de Character Pass – Year 2. Hoewel M. Bison destijds als een slechterik ge├»ntroduceerd werd, heeft hij hier een iets andere achtergrond.

Hij lijdt nu namelijk aan geheugenverlies. Maar maak je geen zorgen: ondanks dat kent hij nog steeds veel iconische aanvallen zoals je hieronder kunt zien.