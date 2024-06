Ontwikkelaar 11 bit studios liet via een Steam Community bericht weten dat ze overweldigd waren met de positieve feedback die ze op de beta van Frostpunk 2 hebben ontvangen. De gemiddelde beoordeling die de beta kreeg kwam neer op een 8, wat absoluut niet slecht is. Toch kiest de ontwikkelaar er voor om iets meer de tijd te nemen.

Ondanks dat veel gamers positief zijn, was er natuurlijk ook nog de nodige feedback. 11 bit studios wil deze feedback graag nog zien te verwerken in de game alvorens ze deze op de markt brengen. Hierdoor is de releasedatum van 25 juli niet langer aan de orde. De nieuwe release is nu vastgezet op 20 september.

Op die datum verschijnt de game voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, pc en zelfs Mac OS.

“As we analyzed your feedback and prioritized things we want to add to the game, we realized that to properly do them justice – and to guarantee the best possible experience at launch – we need more time to finish the development of Frostpunk 2. That’s why we made the difficult decision to postpone its release to September 20th, 2024.”