Begin vorige maand kondigde Remedy Entertainment aan dat Alan Wake II alsnog een fysieke editie zou krijgen deze herfst. Een releasedatum werd toen niet gegeven, maar is inmiddels ook bekend nadat de ontwikkelaar de FAQ op de Alan Wake II website van een update voorzien heeft.

Hier staat te lezen dat de fysieke uitgave van Alan Wake II naast de basisgame ook alle items van de Digital Deluxe Edition bevat. Dit samen met de Expansion Pass en een code voor de digitale soundtrack. Verder is het mogelijk de cover om te draaien voor een andere box-art.

De fysieke uitgave zal € 79,99 kosten en op 22 oktober verschijnen. In december verschijnt er nog een Collector’s Edition via Limited Run die hetzelfde bevat als hierboven genoemd, aangevuld met een replica van Alan Wake’s Angel lamp (die echt werkt), een sleutelhanger en een sleutel voor kamer 665 in het Ocean View Hotel.