Vorige maand werden er twee video’s van Life is Strange: Double Exposure uitgebracht, die meer over de game vertelden. Nu is er een nieuwe video vrijgegeven en die focust zich specifiek op Safi.

Safi is de beste vriendin van Max Caulfield, het hoofdpersonage in deze nieuwe game. Zij probeert Max uit haar schulp te doen laten kruipen, maar dan komt Safi onder vreemde omstandigheden om het leven. En dat is waar het echte mysterie begint, waarbij Max haar krachten moet aanwenden om uit te zoeken wat er is gebeurd.

De nieuwe video van Life is Strange: Double Exposure check je hieronder.