Na het enorme succes van seizoen 1, wordt er nu gewerkt aan een tweede seizoen van de The Last of Us tv-serie. De opnames zijn inmiddels gestart en we mogen dit nieuwe seizoen ergens aan het begin van 2025 verwachten. Dat is nog wel even wachten, maar in de tussentijd kunnen we wel al even genieten van een kleine blik achter de schermen.

Op X werd namelijk een behind-the-scenes foto gedeeld waarop we de Seraphites (ook wel bekend als de ‘Scars’) zien. Deze cult speelt een grote rol in het verhaal van The Last of Us: Part II en het is dan ook logisch dat we deze bende ook in de serie zullen zien.

In aanvulling daarop zijn er nog meer foto’s online verschenen:

Dina & Ellie! ❤️ Isabela Merced and Bella Ramsey filming #TheLastofUs Season 2 🔥 pic.twitter.com/mu52kKZDgZ — The Last of Us News (@TheLastofUsNews) July 8, 2024