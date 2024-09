Ontwikkelaar Ready at Dawn werd in 2020 overgenomen door Meta met het oog op de ontwikkeling van nieuwe VR-games. Velen zullen de studio echter vooral kennen van de PS4-exclusieve game The Order: 1886, die vooral grafisch hoge ogen wist te gooien. Met het nieuws van de sluiting van Ready at Dawn afgelopen week, is er wat nieuws naar buiten gekomen over een vervolg op The Order: 1886 waar de ontwikkelaar ooit aan hoopte te gaan werken.

Het nieuws komt van insider Shinobi602, die via X laat weten dat de studio plannen had voor een vervolg op The Order: 1886 voordat Meta de studio kocht. Het project heeft nooit groen licht gekregen en is dus nooit daadwerkelijk in ontwikkeling gegaan.

Voor mensen die The Order: 1886 ooit hebben uitgespeeld, zal het niet heel verrassend zijn dat de studio nadacht over een vervolg; het eerste deel eindigde immers met een cliffhanger. De focus voor het geplande vervolg lag vooral op het verbeteren van de gameplay-ervaring, aangezien de ontwikkeling van de RAD Engine 4.0 voltooid was, maar zoals we weten is daar uiteindelijk niets van terecht gekomen.

Had jij graag een vervolg op The Order: 1886 gezien? Laat het weten in de reacties.