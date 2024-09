De release van Warhammer 40,000: Space Marine 2 komt steeds dichterbij, wat logischerwijs betekent dat we steeds meer informatie over de game op jullie kunnen afvuren. In het verleden zagen we reeds video’s over de verschillende wapens uit het spel de revue passeren; nu kunnen we enkele klassen uit de game aan jullie voorstellen.

Het onderstaande filmpje stelt je voor aan de tactical en sniper klassen. Die eerste focust op oorlogsvoering vanop lange afstand en een scan die onzichtbare vijanden onthult, terwijl die tweede juist onzichtbaar kan worden en zich zo een goede positie kan aanmeten. Op 9 september zullen we zien of de klassen erin slagen elkaar in evenwicht te houden.

In de tussentijd lees je meer over de game in onze preview.