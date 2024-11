Het heeft even mogen duren, maar S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl is nu eindelijk verkrijgbaar voor de Xbox Series X|S en pc. Deze game is tegelijkertijd ook beschikbaar voor Game Pass Ultimate en PC Game Pass. Er zit maar liefst 17 jaar tussen het vorige en nieuwe deel en dat is ook op vrijwel elk vlak terug te zien. Net als in de eerste game keer je terug naar de Chornobyl Exclusion Zone, die wederom vol gevaren en avontuur zit.

De launch trailer is uiteraard ook verschenen nu de game beschikbaar is en deze laat veel aspecten van de game zien. Zo zien we kort fragmenten van het verhaal, maar S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl draait uiteindelijk meer om het vinden van je eigen weg en avontuur. Hoe jij je avontuur ook invult: er valt genoeg te doen als we de onderstaande trailer mogen geloven.