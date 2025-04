Het tweede seizoen van The Last of Us omvat niet de volledige game

Komende zondag gaat het tweede seizoen van de populaire HBO-reeks The Last of Us in première (bij ons dan op maandag 14 april eigenlijk), maar intussen zijn de eerste reviews al live gegaan. Het gaat hier natuurlijk om een adaptatie van The Last of Us: Part II, wat een best uitgebreide game is. Fans waren van tevoren al wat bezorgd of men alle verhaallijnen wel in één seizoen zou krijgen en Neil Druckmann heeft al laten weten dat dit waarschijnlijk niet het geval zou zijn.

Uit de reviews die zijn live gegaan, leren we nu bij dat seizoen 2 inderdaad niet de volledige game behandelt. Kennelijk omvat dit seizoen ongeveer de helft van de game, wat impliceert dat de tweede helft dus in seizoen 3 zal komen. Check hieronder nog eens een recente trailer om je warm te maken voor de start van het nieuwe seizoen!