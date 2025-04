LEVEL-5 heeft een maar liefst 15 minuten durende gameplayvideo vrijgegeven van FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time. In de video krijgen we een goede indruk van de game, met onder andere enkele quests, interacties met NPC’s en gameplay van Woodcutter Life.

FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time verschijnt op 21 mei voor de PS5, PS4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc (via Steam). Het spel is nu al beschikbaar voor pre-order.