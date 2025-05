Kwartier aan nieuwe gameplay van FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time

Het heeft een paar jaar geduurd, maar Level-5 lijkt weer op volle toeren bezig te zijn. Naast dat we dit jaar nog een nieuwe Inazuma Eleven én een nieuwe Professor Layton mogen verwachten, laat FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time ook niet lang meer op zich wachten. Mede daarom krijgen we nu natuurlijk steeds meer van de game te zien.

De onderstaande beelden laten zien hoe het er uit zal zien als je besluit het vak van kleermaker op te pakken. Apart is dat de video enkel Italiaanse tekst bevat. De gesproken tekst is wel Engels. FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time verschijnt op 21 mei voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.