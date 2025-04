Heel wat nieuwe beelden van FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time te bewonderen

Binnen een maand brengt ontwikkelaar LEVEL-5 hun nieuwste game uit: FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time . Het wordt een ‘cosy’ game waarin je heel wat avonturen zal kunnen beleven in een zorgeloze fantasiewereld. De releasedatum komt dichterbij en dus zullen we de komende tijd hoogstwaarschijnlijk frequent nieuwe beelden van de game te zien krijgen.

In een nieuwe trailer zien we heel wat gameplay beelden van het spel passeren. We zien het personage verschillende jobs uitvoeren, dingen maken, praten met de dorpelingen én er komt ook wat combat in voor. Check de trailer onderaan dit bericht.

FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time verschijnt op 21 mei.