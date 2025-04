Nieuwe Horde Assault modus laat zich zien in Days Gone Remastered trailer

Sony heeft door de vele jaren heen een indrukwekkend portfolio opgebouwd met PlayStation en er zijn zat interessante verhalen die de moeite waard zijn om nogmaals te beleven. Dit geldt ook voor Days Gone, ondanks dat deze titel nog niet eens zo heel oud is.

De game kreeg positieve kritieken, maar wist niet op elk vlak te overtuigen. Waar Days Gone zeker wel in slaagde, waren de horde zombies die achter Deacon aan konden rennen. Dit zorgde voor zeer intense momenten. Dit sterke punt van Days Gone wordt nu ook omgezet naar een nieuwe modus genaamd Horde Assault. Hierin neem je het op tegen enorme hordes en is het aan jou om zoveel mogelijk punten te scoren binnen de tijd. Je kan jouw sessies ook aanpassen met allerlei modifiers om je overlevingskansen nog uitdagender te maken.

Hieronder kan je de trailer van de Horde Assault modus in Days Gone Remastered bekijken.