Maak kennis met het personage Modoco in Clair Obscur: Expedition 33 trailer

Clair Obscur: Expedition 33 wist eigenlijk vanaf de eerste trailer een goede indruk achter te laten, mede dankzij de visuele pracht. Naast de pracht en praal op het scherm lijkt ontwikkelaar Sandfall Interactive ook veel in te zetten op de personages en storytelling, wat tot nu toe erg interessant oogt. In de afgelopen periode hebben we meerdere personages voorbij zien komen die elk hun eigen trailer kregen. Zo hebben we al kennisgemaakt met Maelle, Lune en Sciel.

Na deze drie personages is nu ook Modoco aan de beurt. De voorgaande drie personages waren menselijke figuren, Modoco is dat niet. Hij is een Gestral en kenmerkend aan dit ras is dat zij zich onderscheiden op het slagveld met brute kracht. Modoco is uniek binnen zijn soort, omdat hij als één van de weinige de taal van mensen spreekt. Hij probeert zijn rol te vinden binnen de groep en heeft veel kennis paraat, maar is soms wat onhandig gezien zijn formaat en onkunde met de menselijke omgeving.

Clair Obscur: Expedition 33 verschijnt op 24 april voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.