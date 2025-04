Marathon lanceert met zes Runners en drie maps

Met de officiële onthulling van Marathon zijn nu veel beelden en informatie op het web verschenen. De game verschijnt in september en we weten nu ook globaal wat we qua content mogen verwachten. Bungie heeft via game director Joe Ziegler aangegeven dat de game met drie maps lanceert.

Kort nadat de game is uitgebracht zal de vierde map gelanceerd worden, dit tijdens het eerste seizoen. Dit eerste seizoen gaat gelijktijdig met de release van de game van start. Verder lanceert de game met zes speelbare Runners, waarvan er tot op heden vier zijn aangekondigd.

Gezien het een game voor de long run is, zal het aanbod van maps en speelbare Runners natuurlijk over tijd gaan groeien. Toch voelt het initiële aanbod op basis van wat we nu weten wat summier, al zal de prijs van de game daar ook naar zijn.

Marathon verschijnt op 23 september.