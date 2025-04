Bungie onthult op 6 mei Destiny 2: The Edge of Fate

Bungie heeft net Marathon aan de wereld laten zien, maar ondertussen gaat Destiny 2 natuurlijk gewoon door. Het volgende hoofdstuk in het verhaal zal The Edge of Fate heten en de ontwikkelaar heeft nu aangekondigd dat we op 6 mei meer gaan zien.

Dit doet de ontwikkelaar via een livestream, waarbij ze zowel veel van The Edge of Fate laten zien als wat er voor het komende jaar op de planning staat. In juni mogen we de uitbreiding verwachten, die nieuwe verhalen, locaties, een Raid en meer brengt.

De livestream gaat om 18:00 uur van start op 6 mei en is te volgen via YouTube en Twitch.