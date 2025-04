Housemarque zal ergens later dit jaar meer beelden tonen van Saros

Enkele maanden geleden kondigde Housemarque Saros aan, een spirituele opvolger van het populaire Returnal. De aankondigingstrailer was echter CGI en toonde geen concrete gameplay, dus het is even afwachten om te zien hoe de game er dan echt zal uitzien. Wanneer krijgen we dan meer te zien van Saros? Daar is het antwoord momenteel nog erg vaag op.

De ontwikkelaar heeft op X aangekondigd dat we ergens ‘later dit jaar’ heel wat gameplay beelden van deze titel voorgeschoteld zullen krijgen. Hoe moeten we ‘later dit jaar’ dan interpreteren? Wel, het jaar is nog lang dus we hebben geen flauw idee wanneer dit dan zal gebeuren. De release van Saros zelf staat gepland voor 2026 en ook daar hebben we nog geen concrete datum gekregen. Afwachten is de boodschap…

Wil je in de tussentijd toch nog dat Returnal-gevoel krijgen? Volgende maand verschijnt Scar-Lead Salvation, een anime-versie van Returnal.