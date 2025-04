Prachtige cijfers voor Clair Obscur: Expedition 33

Vanaf morgen is Clair Obscur: Expedition 33 verkrijgbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Met deze aanstaande release is vandaag het embargo op de reviews verlopen en dat brengt ons zoals wel vaker bij een overzicht met cijfers die wereldwijd aan de game gegeven zijn.

Zoals je al in onze review hebt kunnen lezen, is dit een uitstekend debuut van ontwikkelaar Sandfall Interactive en zo denken er meer media over. Het hoogste cijfer is een 10 en het laagste is op moment van schrijven een 7.0. Met andere woorden: Clair Obscur: Expedition 33 is een aanrader.