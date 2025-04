Schitterende beelden en actievolle scenes in launch trailer Clair Obscur: Expedition 33

Ontwikkelaar Sandfall Interactive mag trots op zichzelf zijn. De kleine studio wist namelijk met hun debuuttitel Clair Obscur: Expedition 33 veel media te overtuigen door allerlei mooie cijfers binnen te harken. Ook wij waren lovend in onze review over de pracht en praal, het verhaal en nog vele andere elementen van de game. Clair Obscur: Expedition 33 ligt nu ook wereldwijd in de schappen en dat wordt uiteraard gevierd met een launch trailer.

In deze trailer krijg je een goede indruk van waar het verhaal over gaat. Ieder jaar sterven er steeds meer mensen doordat de Paintress kort tot leven komt en een getal schildert, waardoor iedereen op die leeftijd of ouder aan zijn einde komt. Daar moet een stokje voor gestoken worden en dat gebeurt via een expeditie.

De expeditie bestaat uit diverse figuren die ieder door een bekende acteur of actrice wordt vertolkt. Het gaat er in ieder geval hard aan toe om de eindeloze cyclus te doorbreken, want er komt ook genoeg combat in de actievolle beelden voorbij.