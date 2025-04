Nieuwe F1 25 trailer toont beelden van Braking Point 3

In de nabije toekomst kunnen we weer met z’n allen aan de slag met de nieuwste Formule 1-game van Codemasters. Na vorige keer de focus te leggen op de authenticiteit, heeft EA Sports het deze keer over Braking Point. Ook in deze iteratie zullen we het fictieve team Konnersport weer moeten redden. In het derde seizoen, als we het zo kunnen noemen, staat er weer heel wat drama op de planning.

Om je al een klein kijkje achter het gordijn te gunnen, heeft EA Sports nu een trailer uitgebracht rondom deze modus. De persmomenten zouden verbeterd zijn en ook de moeilijkheidsgraden zouden beter uitgebalanceerd moeten zijn, waarbij je de mogelijkheid krijgt om zelf te kiezen met welke coureur je scenario’s aangaat. Lees er meer over in onze preview.

De game verschijnt op 30 mei voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.