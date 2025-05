Evil Dead zal uit digitale winkels verdwijnen, servers blijven online

Meerdere mensen konden eerder deze week Evil Dead: The Game niet meer vinden in de PlayStation Store en Epic Games Store, zoals te lezen valt in een Reddit post. Dit riep vanzelfsprekend vragen op bij veel gamers, en de angst ontstond dat de game van de aardbodem zou verdwijnen. Ontwikkelaar Saber Interactive heeft op verzoek van de fans uitsluitsel gegeven over de situatie.

Saber Interactive heeft in een kort statement bevestigd dat zij de game inderdaad aan het schrappen zijn uit de online winkels, maar dat de servers de komende tijd wel nog online blijven.

“We can confirm we’ve begun the process of removing the game from digital storefronts. Anyone who has purchased the game will still be able to play it as we plan to keep our servers online for everyone.

We want to extend a sincere thank you to our community, to those who have been part of the game from the very beginning, and those who have recently joined us. We appreciate all of your support.”