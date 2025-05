Uitgever van Clair Obscur: Expedition 33 is Microsoft heel dankbaar

Het is je vast niet ontgaan dat Clair Obscur: Expedition 33 een regelrecht schot in de roos is. De pers en het algemene publiek strooiden met superlatieven en de game is momenteel dan ook de best beoordeelde game van het jaar. Toch was er bij de release misschien wat twijfel: het spel lanceerde namelijk in dezelfde week als de remaster van The Elder Scrolls IV: Oblivion en er werd gevreesd dat dit een grote invloed zou hebben op de verkoopcijfers.

Niet echt, zo blijkt, want de game wist in 3 dagen tijd meer dan 1 miljoen keer over de toonbank te gaan. Uitgever Kepler Interactive bedankt hiervoor specifiek Microsoft in een gesprek met The Game Business. Matt Handrahan zegt dat het spel, dankzij de hulp en de aandacht van Microsoft, zo populair is geworden. Clair Obscur: Expedition 33 werd indertijd vaak getoond tijdens Xbox-presentaties en Microsoft zette de game graag in de kijker. Daarnaast is het spel ook beschikbaar via Game Pass, wat natuurlijk ook helpt.

“[During the Summer Showcase] our game was placed alongside Gears of War, Fable and products that are very traditionally known as AAA products. It let people understand what it was in a way that I think we would’ve struggled to do if we weren’t allied with Xbox in that way. We couldn’t have done it through a Steam demo alone, for example. It helped us to kind of claim this AA territory in a much more confident way. Because it’s a vague space that exists somewhere between small games and extremely big games, and there’s a lot of ground that that covers.”

Daarnaast kwam ook de Oblivion-remaster even aan bod. Handrahan is van de overtuiging dat beide games best naast elkaar kunnen bestaan en dat de release van hun ‘concurrent’ eigenlijk weinig invloed heeft gehad op de sales van Clair Obscur: Expedition 33. Het team was ervan overtuigd dat hun game goed was en dat is uiteindelijk ook zo gebleken.

“We always knew that Expedition 33 had a very specific identity. When I was in the press, I saw the Western-style RPG and the Japanese-style RPG as having quite different appeals and audiences. I knew plenty of people that would play an Elder Scrolls game that wouldn’t necessarily play Final Fantasy and vice versa. Also, by the time that we rolled around, we had momentum of our own and we felt pretty confident that we could stand beside it. I think there were other aspects, like the price point we were at and the inclusion in Game Pass… so we knew we would have a lot of interest around the game. We were confident in that. And it went as well as it possibly could have done in our eyes. And, actually, proximity to Oblivion didn’t seem to harm us at all. In many ways, I think it just drew attention to quality RPGs that week and everybody was thinking and talking about the genre.”

Wij zijn alleszins heel blij te horen dat de game het zo goed doet. Lees meer over waarom je Clair Obscur: Expedition 33 een kans moet geven in onze review.