Clair Obscur: Expedition 33 is al meer dan een miljoen keer verkocht

Ontwikkelaar Sandfall Interactive wist ons behoorlijk te verrassen met Clair Obscur: Expedition 33. Hun debuutgame kreeg (heel) hoge cijfers en is momenteel dan ook de best beoordeelde game van het jaar. Het is een beetje onhandig dat die andere grote RPG, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, in dezelfde week uitkwam, maar dat wil niet zeggen dat Clair Obscur niet goed verkoopt.

De ontwikkelaar heeft namelijk op X laten weten dat hun game in de eerste drie dagen al direct meer dan een miljoen keer verkocht is geweest. Die prestatie is zeker complimenten waard!

Clair Obscur: Expedition 33 is een absolute topper, lees er meer over in onze review.