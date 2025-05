Je kan zelf kiezen in welke volgorde je de baasgevechten van Wuchang: Fallen Feathers speelt

Komende zomer verschijnt een nieuwe soulslike game die er best wel indrukwekkend uitziet: Wuchang: Fallen Feathers. De game kreeg onlangs nog een nieuwe trailer die gelijk ook de releasedatum even meegaf. Het wordt een uitdagende actiegame, waarin je natuurlijk oog in oog zal komen te staan met heel wat ‘big baddies’.

Er zullen talloze baasgevechten in de game zitten, maar Stephen Takowsky van 505 Games gaf onlangs een leuk nieuwtje hierover mee: je zal zelf kunnen kiezen in welke volgorde je deze gevechten aangaat. Hij omschrijft de game als ‘non-lineair’ en elk gevecht is een ‘memorabele en uitdagende ervaring’. Check hieronder een uitgebreide video die hier dieper op ingaat.

Wuchang: Fallen Feathers verschijnt op 24 juli.