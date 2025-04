Releasedatum Wuchang: Fallen Feathers aangekondigd

In juni 2024 werd Wuchang: Fallen Feathers aangekondigd voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Sinds die aankondiging hebben we mondjesmaat wat nieuwe informatie gekregen, al was het wachten op een releasedatum. Die is nu ook officieel aangekondigd en heel lang duurt het niet meer.

Uitgever 505 Games en ontwikkelaar Lenzee Games hebben laten weten dat de titel op 24 juli uitkomt voor de genoemde platformen. De prijs van de game is rond de € 50,- en een tientje meer voor de Deluxe Edition. Bij een pre-order krijg je de volgende bonussen: