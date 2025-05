Nieuwe F1 25 gameplay trailer toont de herwerkte circuits

EA Sports gaf ons recent al een diepere inkijk in het derde seizoen van Braking Point, maar nu hebben we dan eindelijk de eerste gameplay trailer gekregen. Daarin zien we een paar van de circuits die met behulp van LIDAR nu nog realistischer gemaakt zijn. Dit is echter niet alles, aangezien we ook beelden te zien krijgen van de circuits die in de andere richting gereden worden.

Aan het eind wordt ook nog een pitstop in de andere richting getoond. Dit is wel leuk om eens te zien en we kijken er al naar uit om met deze ‘nieuwe’ circuits aan de slag te gaan. F1 25 verschijnt op 30 mei voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Bekijk hieronder zeker even de gameplay trailer.