Kingdom Come: Deliverance 2 passeert 3 miljoen verkochte exemplaren; eerste deel tikt 10 miljoen aan

Warhorse Studios heeft aangekondigd dat Kingdom Come: Deliverance binnen drie maanden na de release al meer dan 3 miljoen keer is verkocht. In februari wist het spel al de 2 miljoen verkopen aan te tikken.

Daar houdt het succes voor de Kingdom Come-franchise nog niet op, want de ontwikkelaar deelde namelijk ook dat Kingdom Come: Deliverance inmiddels meer dan 10 miljoen keer is verkocht. In november stond de teller nog op 8 miljoen — een stijging van 2 miljoen stuks in een half jaar.

Kingdom Come: Deliverance 2 is nu beschikbaar voor de Xbox Series X|S, PlayStation 5 en pc. In de zomer zal de eerste verhaal-DLC, genaamd Brushes with Death, worden uitgebracht.