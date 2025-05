De PS5 Pro-upgrade van Returnal wordt onder de loep genomen

Verschillende games hebben een (visuele) upgrade gekregen voor de PlayStation 5 Pro en sinds kort hoort ook Returnal bij die categorie. De update is inmiddels al enkele dagen beschikbaar, maar nu heeft ook het bekende YouTube-kanaal Digital Foundry even alle veranderingen onder de loep genomen en er een video over gemaakt.

Kort samengevat: de game ziet er een stuk scherper uit! De kwaliteit is nog niet hetzelfde als de pc-versie, maar het is een duidelijk verschil. De resolutie bereikt nu een maximum van 3072×1728, al is dit wel een dynamische resolutie. Ofwel, dit doelwit wordt niet altijd behaald. De originele game had een 1080p-resolutie, die dan via upscaling naar 4K werd gebracht. Ook de performance is een stuk stabieler op de PlayStation 5 Pro, dus ook daar krijg je voordelen.

Bekijk de volledige analyse in de video onderaan dit bericht.