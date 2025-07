Gerucht: Arc System Works heeft nieuwe Guilty Gear geannuleerd

We wisten al enige tijd dat Arc System Works een nieuwe game voor de Guilty Gear-franchise aan het maken was, maar deze blijkt nu geannuleerd te zijn. Volgens anonieme bronnen van Insider Gaming zou de ontwikkeling van de nieuwe fighting game ergens in de afgelopen weken zijn stopgezet.

Veel meer informatie wordt er niet gedeeld, buiten dat ze vanaf nul zullen moeten beginnen. Er is navraag gedaan bij de ontwikkelaar, maar die heeft nog niet gereageerd. Het is dus even de vraag of het daadwerkelijk klopt.

Dat er een nieuw deel in de franchise komt is vast geen verrassing, gezien de reeks al lang bestaat en vrij succesvol is. Maar als dit nieuws klopt, dan zal het nog wel even duren vooraleer er een nieuwe game verschijnt. De laatste game in de franchise was Guilty Gear -Strive- dat in 2021 uitkwam.