Wil je het verhaal van The Last of Us nóg eens beleven? Dan kan dat binnenkort ook in boekvorm!

Als het aankomt op PlayStation klassiekers, dan zullen velen waarschijnlijk de The Last of Us-games instinctief vernoemen. Sony beseft dit maar al te goed en daarom werden we de laatste jaren bedolven onder allerlei heruitgaven van deze twee games en inmiddels ook al een tv-serie. Ofwel: hoe je een geweldige reeks kan blijven uitmelken tot de koe erbij neervalt. Dacht je dat Sony inmiddels wel klaar was? Denk opnieuw!

Je kan nu namelijk het verhaal van Joel en Ellie nóg eens beleven, maar ditmaal in boekvorm. Dark Horse Books heeft namelijk (in samenwerking met Sony) een The Last of Us-boek aangekondigd onder de naam: ‘THE LAST OF US: PART I AND PART II SCRIPTS’. Het boek is exact wat de titel zegt: de scripts van beide games (en de ‘Left Behind’ DLC) met een voorwoord van stemacteur Troy Baker. Het verschijnt in december van dit jaar en is verkrijgbaar bij, onder andere, Amazon.

“Dark Horse Books and Naughty Dog present The Last of Us: Part I and Part II Scripts, a new 600+ page book collecting the award-winning scripts from The Last of Us Part I and its standalone expansion Left Behind, written by Naughty Dog Studio Head and Head of Creative Neil Druckmann. The book also includes The Last of Us Part II, written by Druckmann and screenwriter Halley Gross (Westworld) and a foreword written by voice actor Troy Baker. This ornately designed hardcover volume will be available in December 2025 and is a must-have for any fan’s bookshelf (or survival kit).”