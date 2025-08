Nieuwe trailer uitgebracht voor Dragon Quest I & II HD-2D Remake

Het regent deze week HD-2D-games afkomstig uit de stal van Square Enix. Eerder deze week kondigde het bedrijf The Adventures of Elliot: The Millennium Tales en een prequel op Octopath Traveler aan, Octopath Traveler 0. We wachten echter natuurlijk ook nog steeds op Dragon Quest I & II HD-2D Remake, en daarvan heeft Square nu een nieuwe trailer uitgebracht.

Met Dragon Quest I & II maakt Square de Erdrick-trilogie compleet op moderne platforms. Eind vorig jaar bracht het al Dragon Quest III HD-2D Remake uit, waar je meer over kunt lezen in onze review. De volgorde van release lijkt voor mensen die niet bekend zijn met de franchise misschien vreemd, maar chronologisch gezien is deel 3 het begin van het verhaal. Spelers van het origineel en de remake kunnen later dit jaar dus het verhaal van hoofdpersonage Erdrick voortzetten.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake komt op 30 oktober uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 en pc. Bekijk de nieuwste trailer hieronder.