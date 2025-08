Eerste extra personage van derde seizoen Street Fighter 6 beschikbaar en wordt getoond in nieuwe video

Street Fighter 6 is alweer toe aan zijn derde seizoen qua extra personages. De eerste vechter is Sagat en hij is nu beschikbaar. Om dit heugelijke feit te vieren is er een nieuwe video uitgebracht. Die check je onderaan dit bericht.

Sagat is een oude bekende van de serie. Deze vechter was al in het eerste deel aanwezig als eindbaas en in het tweede deel was hij één van de bazen. Met de komst van Street Fighter II: Championship Edition werd Sagat voor het eerst een speelbaar personage. Na het verlaten van de Shadaloo organisatie heeft hij zich gefocust op zijn trainingen en het resultaat hiervan spreidt hij ten toon in Street Fighter 6.