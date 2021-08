Na de lancering van Ghost of Tsushima werd er een gratis multiplayer toegevoegd: Ghost of Tsushima: Legends. Deze zal op 20 augustus ook aanwezig zijn in de aankomende Director’s Cut van de game en niet lang daarna zal er een stand-alone versie beschikbaar worden gesteld.

Om Legends te kunnen spelen moet je in het bezit zijn van Ghost of Tsushima, maar dat gaat 3 september veranderen. Vanaf deze datum zal er ook een stand-alone versie te vinden zijn in de PlayStation Store voor €19,99. Op dezelfde datum zal de multiplayer van de PlayStation-exclusive ook een nieuwe modus krijgen.

De nieuwe modus voor Legends is ‘Rivals’. Hierin gaan twee teams van twee de strijd aan tegen hordes vijanden. Met elke vijand die je uitschakelt, verdien je ‘Magatama’ en dit gebruik je om je rivaliserende team het moeilijk te maken. Je kan bijvoorbeeld een vloek op de andere ploeg loslaten, zodat zij langzaamaan levensenergie kwijtraken. Dit zal uiteindelijk in ‘final stand waves’ uitmonden, waar de daadwerkelijke winnaar uit voortvloeit.

Buiten de nieuwe modus zal ook het progressiesysteem en de beloningen aangepast worden. Je kan elke item verbinden aan een klasse om ‘Mastery Challenges’ te ontgrendelen. Hiermee kan je het Ki level opwaarderen tot 120 en zelfs een tweede perk vrijspelen. Hier blijft het niet bij, want elke klasse heeft een extra ‘ability’ en nieuwe technieken om te ontgrendelen in de Mastery Challenges.

Van de nieuwe modus is een trailer verschenen en die check je hieronder.