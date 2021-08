Op 17 augustus trekken de Avengers in de gelijknamige videogame naar Wakanda, waar Black Panther en zijn entourage eindelijk hun opwachting zullen maken. Om spelers alvast warm te maken voor de (gratis) uitbreiding, krijgen we nu de onderstaande trailer op ons afgevuurd. In het filmpje zien we Okoye terugdenken aan de jonge T’Challa en zijn zuster, Shuri. Een korte prequel op wat we binnenkort zelf zullen kunnen ervaren in Marvel’s Avengers. Enjoy!