Je zou het bijna niet geloven, maar Dragon Ball Xenoverse 2 krijgt nog steeds actieve ondersteuning in de vorm van nieuwe DLC. Eerder werd al aangekondigd dat het volgende personage Jiren zou zijn, een van de sterkste krijgers van de multiverse. Vandaar ook dat Bandai Namco ons nu voorziet van een trailer met gameplay.

Jiren zal deel uitmaken van het ‘Legendary Pack 2’, dat deze herfst zal uitkomen. Momenteel vraagt de trailer ons om nog even te wachten op meer concrete informatie over dit pakket, dus een releasedatum of prijskaartje is nog onbekend. We krijgen echter wel al een korte teaser te zien van het personage dat na Jiren zal volgen…

Bekijk de trailer hieronder.