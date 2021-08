Vanmorgen vroeg zou het nieuwe seizoen van Call of Duty: Black Ops Cold War en Warzone officieel van start gaan, maar oplettende spelers hebben gezien dat de countdown timer er plots 24 uur bij had gekregen. Dat is geen fout, want de start van het nieuwe seizoen is met 24 uur uitgesteld, zo laat Activision op Twitter weten.

Men geeft alle spelers hiermee naar eigen zeggen een extra dag de tijd om Tier 100 van de Battle Pass te unlocken. Of dat de echte reden voor het uitstel is, dat weten we niet, maar veel langer hoeven we in ieder geval niet te wachten.

Meer over het vijfde seizoen van Call of Duty: Black Ops Cold War en Warzone kan je hier bij de roadmap vinden. De pre-load van het vijfde seizoen is inmiddels live op alle platformen.

We’re giving everyone an extra day to unlock tier 100… but can you get there?

Season 5 is now launching Thursday 8/12 at 9 PM PT. pic.twitter.com/tE8NhlnYm9

— Call of Duty (@CallofDuty) August 11, 2021