Eerder deze week kondigde Activision het vijfde seizoen voor Call of Duty: Black Ops Cold War en Call of Duty: Warzone aan. Deze aankondiging ging gepaard met een cinematische trailer en inmiddels is ook de roadmap vrijgegeven, waardoor we nu weten welke content spelers kunnen verwachten wanneer seizoen 5 op 12 augustus van start gaat.

Voor de multiplayer staat er een hoop nieuwe content op de planning. Zo wordt er met ‘Double Agent’ een gloednieuwe modus toegevoegd. Dit wordt omschreven als een soort ‘party mode’ waarin tien spelers verdeeld worden in verschillende rollen: de Double Agents, Operatives en de Investigator. Double Agents hebben een geheime agenda en moeten de missie zien te saboteren, terwijl de Operatives en de Investigator ze moeten zien te ontmaskeren. De eerste beelden van Double Agent zie je in de onderstaande trailer. Later in het seizoen wordt overigens ook nog de Demolition modus toegevoegd.

Seizoen 5 brengt in totaal vijf maps met zich mee voor de multiplayer. Echelon is een nieuwe 6v6 map, Slums (ook 6v6) uit Black Ops 2 keert terug en Showroom is een nieuwe map voor 2v2 en 3v3. Later in het seizoen worden nog twee maps uitgebracht die oorspronkelijk als DLC uitkwamen voor de eerste Black Ops-game, namelijk Drive-In en Zoo.

Ook Zombies-spelers krijgen nieuwe content. Voor de Outbreak-modus wordt er onder meer een nieuwe regio, een voertuig en de Grapple Gun toegevoegd. Ook kunnen spelers aan de slag met een nieuwe Perk en de Tesla Storm, wat een nieuwe Field Upgrade is.

Warzone wordt met seizoen 5 vanzelfsprekend ook van nieuwe content voorzien. Zo kun je updates voor de map verwachten, wordt later in het seizoen de nieuwe modus ‘Clash’ toegevoegd en met Combat Scout en Tempered komen er zelfs twee exclusieve Perks naar Warzone.

Tot slot verschijnen er drie nieuwe Operators, wordt het wapenarsenaal van de games uitgebreid met onder meer een nieuwe assault rifle, SMG en een vlammenwerper en uiteraard zal er een nieuwe Battle Pass beschikbaar worden gesteld. Verder belooft Activision nog een geheimzinnig in-game evenement dat midden in het seizoen zal plaatsvinden, maar details daarover ontbreken nog.