Marvel’s Avengers blijft zijn verhaal en rooster langzaam maar zeker verder uitdiepen. Na Kate Bishop en Hawkeye kunnen we binnenkort Black Panther onder onze duimen nemen. En ook Spider-Man zit er nog steeds aan te komen.

De webslingeraar werd nog voor de release van de hoofdgame aangekondigd als een personage exclusief voor de PlayStation consoles. Hij zou ergens in 2021 op ons losgelaten worden, maar een precieze datum kregen we niet.

Meer zelfs, het bleef erg lang stil rond Spider-Mans optreden in Marvel’s Avengers. Ontwikkelaar Crystal Dynamics verzekert ons er nu echter van dat we ons geen zorgen moeten maken. De superheld maakt nog dit jaar zijn opwachting.

In terms of what we can say now, we’ve always scheduled and looked to bring Spider-Man out in 2021 for PlayStation owners. That is still on track, so we’ll have more announcements later on this year.”