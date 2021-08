CD Projekt RED liet eerder deze week al weten wat we van update 1.3 mogen verwachten voor Cyberpunk 2077. Deze grote update moet weer een hele hoop issues oplossen en de game nog beter speelbaar maken op de verschillende platformen waarop het verkrijgbaar is. Voor alle details van update 1.3 kan je in dit overzicht terecht.

Inmiddels is de update ook uitgebracht en dat voor pc, consoles en Stadia, dus je kunt het nu downloaden. Volgens CD Projekt RED is dit de grootste update tot op heden en het advies is dan ook om deze update binnen te halen om een betere ervaring te hebben. Daarnaast wordt er het een en ander aan extra content met deze update aan de game toegevoegd.

Meer informatie over deze gratis extra content kan je hier vinden. Veel is het niet, het betreffen immers wat cosmetische items.