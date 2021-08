Tijdens Quakecon kwam uiteraard ook The Elder Scrolls Online voorbij, de populaire MMORPG in het uitgebreide universum van The Elder Scrolls. Goed nieuws voor de fans, want het ‘Gates of Oblivion’ avontuur is nog niet afgelopen en krijgt nu nieuwe content in de vorm van de ‘Waking Flame’ DLC.

Er staan twee uitdagende nieuwe dungeons op je te wachten en een hoop geheimen kunnen ontrafeld worden. Bereid je dus alvast voor op een nieuw episch avontuur vol explosieve gevechten en waardige tegenstanders.

Waking Flame is vanaf vandaag te spelen op pc en komt op 8 september naar consoles. Bekijk de trailer hieronder.