Twee weken geleden besloot Codemasters om de 3D audio uit te schakelen in de PlayStation 5-versie van F1 2021. Je kan nu echter weer van deze feature genieten, dankzij patch 1.07, die nu beschikbaar is.

De 3D audio van F1 2021 voor de nieuwste console van Sony werd uitgezet, omdat het er voor zorgde dat het geluid niet goed werkte. In plaats van deze feature gewoon in de game te laten en te werken aan een oplossing, besloot Codemasters om driedimensionaal geluid even onbruikbaar te maken. Nu werkt alles weer naar behoren en kan je weer genieten van 3D audio.

Het was niet de eerste keer dat er een feature in de PS5-versie van F1 2021 tijdelijk werd uitgeschakeld. In juli was je verplicht om de game zonder ray tracing te spelen. Dit maakte de game namelijk instabiel. Dit werd na iets meer dan een week weer teruggedraaid, Codemasters is dus wel snel met een oplossing bieden.