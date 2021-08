Ubisoft heeft Riders Republic al twee keer uitgesteld, maar als het goed is kunnen we eind oktober eindelijk met de game aan de slag. De Franse uitgever/ontwikkelaar houdt je ondertussen wel op de hoogte van de mogelijkheden in het spel en heeft daarom een nieuwe video beschikbaar gesteld.

In Riders Republic kan je verschillende ‘extreme sports’ uitoefenen, waaronder snowboarden en skydiven. Ubisoft wil dat gamers deze sporten kunnen ondernemen met een eigen gemaakt personage, die je ook geheel in je eigen stijl kunt vormgeven. Daarom staat customization hoog in het vaandel van Riders Republic.

Hoe dit er in de game uitziet, kan je hieronder checken.