De ontwikkeling van Halo Infinite verloopt alles behalve vlekkeloos, zoals te lezen valt in een eerder bericht. Ook de releasedatum is nog niet officieel gecommuniceerd, maar als we de Microsoft Store mogen geloven zal de game op 8 december uitkomen.

Dit kan natuurlijk een placeholder zijn, maar een bron van The Verge geeft aan dat die datum correct is. Naar verwachting zal de releasedatum officieel worden aangekondigd tijdens de opening van gamescom, die later vandaag van start gaat.

Deze showcase zal om 20.00 uur beginnen en tot 22.00 uur duren.