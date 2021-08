Op Tsushima heb je ongelooflijk veel plekken die erg fotogeniek zijn. Via de nieuwste uitbreiding die te vinden is in de Director’s Cut, komt er een heel eiland bij, genaamd Iki. Hier kun je natuurlijk ook weer naar hartenlust mooie foto’s maken. PlaySense organiseert daarom een fotowedstrijd, waarmee je kans maakt om een code te winnen van Ghost of Tsushima: Director’s Cut.

Mocht je de PS4-versie in bezit hebben, maar de uitbreiding nog niet hebben. Dan kun je door foto’s te maken in de PS4-versie kans maken op de verbeterde uitgave, die zeker de moeite waard is. Via onze Discord kan je jouw mooiste screenshots posten en over twee weken kiezen wij een winnaar uit. In overleg plaatsen wij de winnende foto op de site en kan je gaan genieten van het eiland Iki.

