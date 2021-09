Naughty Dog werkt momenteel aan een stand-alone multiplayertitel die zich situeert in het universum van The Last of Us. Details blijven vooralsnog schaars, wat uiteraard tot heel wat speculatie leidt. Hier en daar maken mensen zich zelfs zorgen over Naughty Dogs toekomst. Gaat de ontwikkelaar, die zich geprofileerd heeft tot Sony’s hofleverancier van cinematische singleplayergames, nu voorgoed de multiplayer tour op?

De presidenten van Naughty Dog – Evan Wells en Neil Druckmann – zijn zich bewust van deze denkpiste en drukken dit gerucht de kop in tijdens een interview met GameInformer. Volgens Wells zal de studio zijn roots nooit verloochenen. Naughty Dog houdt van singleplayertitels en zal deze dan ook zeker blijven maken. Wells heeft het vervolgens over nieuwe IP’s, maar ook over een mogelijke terugkeer naar eerdere franchises.

Uncharted 5 of The Last of Us: Part III behoren dus zeker nog tot de mogelijkheden!