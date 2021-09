Life is Strange blijft als franchise steeds groter worden. De reeks probeert daarbij zelfs het videogame medium te overstijgen en een uitstap te maken naar onze tv-schermen. Legendary Pictures probeert al sinds 2016 een gerelateerd tv-project van de grond te krijgen. Voorlopig zonder succes, al blijkt uit een recent bericht van The Hollywood Reporter dat de plannen nog niet dood en begraven zijn.

Meer zelfs, er lijkt eindelijk schot in de zaak te komen. Legendary Pictures heeft namelijk de gekende singer-songwriter Shawn Mendes aangesteld als producer. De man zal zich logischerwijs vooral bezighouden met de muzikale kant van het project en – daar gaan we toch van uit – verantwoordelijk zijn voor de soundtrack. Over de inhoud van de Life is Strange tv-reeks is evenwel nog niets bekend.